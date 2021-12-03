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Faridabad News: चोरी का आरोपी गिरफ्तार, बाइक बरामद

Fri, 16 Oct 2026 12:23 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:23 AM IST
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Accused in theft case arrested; motorcycle recovered
फरीदाबाद। अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने बृहस्पतिवार को थाना सराय ख्वाजा क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में झारखंड के रांची स्थित सिमडेगा निवासी निलेश को बाइक समेत गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट और वाहन चोरी का एक-एक मामला दर्ज है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, ग्रीनफील्ड निवासी गौरव ने थाना सराय ख्वाजा में शिकायत दी थी। आरोपी वर्तमान में फरीदाबाद के मवई क्षेत्र में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो
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