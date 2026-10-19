फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   A fire in the house caused panic.

Faridabad News: घर में आग लगने से अफरा-तफरी मची

Mon, 19 Oct 2026 11:15 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
A fire in the house caused panic.
फरीदाबाद। सेक्टर-23 स्थित एक घर में सोमवार सुबह आग लग गई। आग लगने से परिवार के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आग सिलिंडर से गैस लीकेज होने से लगी थी। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। समय पर आग बुझने की वजह से कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। परिवार के लोगों ने पहले तो आग खुद बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन आग ज्यादा फैलने के डर से फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी। आग लगने का शोर मचाने पर आस-पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। बाद में फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक, सेक्टर-23 निवासी रामनाथ ने बताया कि सोमवार सुबह कंजक पूजन की तैयारी में जुटे हुए थे। इसी दौरान घरेलू गैस सिलिंडर से अचानक आग लग गई। पहले तो पानी डालकर आग बुझाने के लिए परिवार के लोगों ने खुद प्रयास किया। बाद में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed