Faridabad News: मोहना गांव में सफाई अभियान चलाया गया

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छांयसा। नवरात्र के अवसर पर उपमंडल मोहना गांव में सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के तहत मुख्य रूप से गांव के बाजार की सफाई की गई। इस दौरान नालियों में जमा गोबर और कूड़े की समस्या को दूर करने पर जोर दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार, नालियों में गोबर और कूड़ा जमा होने से पानी की निकासी बाधित हो जाती है। इसके कारण गंदा पानी सड़कों पर फैलने लगता है और बाजार में जगह-जगह गंदगी जमा हो जाती है। इससे दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। संवाद