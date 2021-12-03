Faridabad News: दुकानदार से 601 किलो पटाखा जब्त
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:36 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:36 AM IST
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ग्रीनफील्ड कॉलोनी की जेएमडी मार्केट में पुलिस ने मारे छापे
12 दिन में 8,254 किलो पटाखे बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। दशहरा और दिवाली से पहले जिले में पटाखों का बड़ा जखीरा पकड़ा गया है।
ग्रीनफील्ड कॉलोनी की जेएमडी मार्केट में सूरजकुंड थाना पुलिस ने छापे मारकर करीब 601 किलो पटाखे बरामद किए हैं। ये पटाखे एक दुकान के बाहर बने बरामदे में प्लास्टिक के 50 कट्टों में भरकर रखे गए थे। पुलिस ने लाइसेंस नहीं दिखाने पर दुकानदार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले निवासी अजय कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार, 14 अक्तूबर की रात अपराध शाखा एवीटीएस सिकरोना की टीम अनंगपुर चौक पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि जेएमडी मार्केट में बिल्डिंग नंबर-192 के पास एक व्यक्ति ने प्लास्टिक के कट्टों में पटाखे भरकर बेचने के लिए रखे हुए हैं। इसके बाद टीम ने छापे मारकर अजय कुमार को पकड़ा गया। आरोपी ने बताया कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी में किराये की दुकान लेकर परचून का कारोबार करता है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बघौला के एक गोदाम ने कट्टों में भरकर पटाखों को लाया था और बेच रहा था।
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12 दिन में 8,254 किलो पटाखे बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। दशहरा और दिवाली से पहले जिले में पटाखों का बड़ा जखीरा पकड़ा गया है।
ग्रीनफील्ड कॉलोनी की जेएमडी मार्केट में सूरजकुंड थाना पुलिस ने छापे मारकर करीब 601 किलो पटाखे बरामद किए हैं। ये पटाखे एक दुकान के बाहर बने बरामदे में प्लास्टिक के 50 कट्टों में भरकर रखे गए थे। पुलिस ने लाइसेंस नहीं दिखाने पर दुकानदार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले निवासी अजय कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार, 14 अक्तूबर की रात अपराध शाखा एवीटीएस सिकरोना की टीम अनंगपुर चौक पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि जेएमडी मार्केट में बिल्डिंग नंबर-192 के पास एक व्यक्ति ने प्लास्टिक के कट्टों में पटाखे भरकर बेचने के लिए रखे हुए हैं। इसके बाद टीम ने छापे मारकर अजय कुमार को पकड़ा गया। आरोपी ने बताया कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी में किराये की दुकान लेकर परचून का कारोबार करता है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बघौला के एक गोदाम ने कट्टों में भरकर पटाखों को लाया था और बेच रहा था।
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