फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   12 athletes from Gautam Buddha Nagar participated in the championship

Faridabad News: गौतमबुद्ध नगर के 12 खिलाड़ी चैंपियनशिप में उतरे

Thu, 15 Oct 2026 06:35 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 06:35 PM IST
विज्ञापन
12 athletes from Gautam Buddha Nagar participated in the championship
स्टेट मिनी बैडमिंटन चैंपियनशिप बदायूं में जिले के खिलाड़ी
फोटो--
विज्ञापन

नोएडा (संवाद)। बदायूं में बृहस्पतिवार से शुरू हुई यूपी स्टेट मिनी बैडमिंटन चैंपियनशिप में गौतमबुद्ध नगर के 12 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता में अंडर-11 वर्ग के मुकाबले हो रहे हैं। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव आनंद खरे ने बताया कि प्रतियोगिता में बालक-बालिका एकल और युगल वर्ग के मुकाबले होंगे। पहले दिन जिले की बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन कर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। शुक्रवार को सभी वर्गों के प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed