Faridabad News: हरियाणा ओलंपिक के लिए 10 खिलाड़ियों का चयन

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100 ने लिया ट्रायल में हिस्सासंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर में बुधवार को हरियाणा ओलंपिक के लिए लॉन टेनिस ट्रायल का आयोजन किया गया। इनमें करीब 100 खिलाड़ियों ने बालक और बालिका वर्ग में हिस्सा लिया। ट्रायल के बाद दोनों वर्गों में पांच-पांच खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है। वहीं बालकों में चार और बालिकाओं में तीन खिलाड़ियों को स्टैंडबाई के रूप में जगह दी गई है। यह सूची बृहस्पतिवार को जारी की गई।बालक वर्ग में जय राणा, नमय रात्रा, उत्सव, फरगुन भाटिया और अयान सिंघल शामिल हैं। वहीं स्टैंडबाय के रूप में देवांश चौहान, कबीर दलाल, सिद्धार्थ और पंकज जांगड़ा को रखा गया है। बालिका वर्ग में आदिति त्यागी, आनंदिता उपाध्याय, इहा जोशी, वाणी कादियान और सान्वी चौहान होंगी। स्टैंडबाय में वंशिका चौधरी, प्रियांजलि और कृषा चतुर्वेदी को जगह मिली है।जिला कार्यकारी खेल अधिकारी नीरेश यादव ने बताया कि यह सभी खिलाड़ी हरियाणा ओलंपिक में फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है या प्रतियोगिता के लिए किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो स्टैंडबाय में से किसी अन्य खिलाड़ी को मुख्य दल में शामिल किया जाएगा।वर्जनहरियाणा ओलंपिक में चयन होना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अपने खेल पर पूरा ध्यान देकर बेहतर प्रदर्शन करने और पदक जीतने का प्रयास करूंगी। -आनंदिता उपाध्यायहरियाणा ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। मैं अभ्यास में सीखी तकनीकों का इस्तेमाल कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करूंगी। -सान्वी चौहानपिछले वर्ष हरियाणा ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया था। टीम में एक बार फिर से जगह बना ली है। एक बार फिर से स्वर्ण पर निशाना साधने का लक्ष्य है। -जय राणाहरियाणा ओलंपिक के लिए चुना जाना मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं इस टीम में सबसे युवा हूं तो सीनियर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। -फरगुन भाटिया