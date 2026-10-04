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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Fact Check: Social media post's claim proves false; Delhi Police personnel did not misbehave with the woman.

फैक्ट चेक: झूठा निकला सोशल मीडिया पोस्ट का दावा, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी ने नहीं की महिला से बदसलूकी

Sun, 04 Oct 2026 11:49 PM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 04 Oct 2026 11:49 PM IST
सार

मामला जंतर मंतर पर पिछले दिनों विरोध-प्रदर्शन का है। वीडियो में दावा किया गया कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के कर्मचारी ने एक महिला के साथ बदसलूकी की थी।  

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Fact Check: Social media post's claim proves false; Delhi Police personnel did not misbehave with the woman.
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार
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दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर महिला से बदसलूकी वाले एक वीडियो में किसी विभागीय कर्मचारी के शमिल होने संबंधी दावों का खंडन किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जिस वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि उसमें दिल्ली पुलिस का कर्मचारी एक महिला के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करते दिख रहा है, वह दिल्ली का नहीं है और न ही उसमें दिल्ली पुलिस शामिल है।

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इस वीडियो को दिल्ली पुलिस से जोड़कर गलत और गुमराह करने वाले दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इस तरह की गुमराह करने वाली और बिना पुष्टि की गई पोस्ट शेयर करने पर प्रोफाइल मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
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