Delhi NCR News: बालक राम अस्पताल में सुविधा बढ़ाई जाएगी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:45 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:45 PM IST
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नई दिल्ली। बालक राम अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों की सुविधा बढ़ाने के लिए एमसीडी व्यवस्थाएं दुरुस्त करेगी। एमसीडी आयुक्त संजीव खिरवार ने बुधवार को अस्पताल का निरीक्षण कर मुख्य एप्रोच सड़क से प्रवेश द्वार तक मार्ग दुरुस्त कराने और पर्याप्त कार्यबल तैनात करने के आदेश दिए।
निगमायुक्त ने चिकित्सीय सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए निष्ठा से काम करने के निर्देश दिए। उनका जोर आने-जाने वालों को असुविधा न होने देने पर रहा। निरीक्षण में परिसर के एक पेड़ को पुनर्स्थापित करने के निर्देश दिए गए, ताकि आवाजाही सुगम हो और चिकित्सीय सेवाओं में बाधा दूर हो। इसके बाद निगमायुक्त ने वजीराबाद का निरीक्षण किया और नागरिकों से समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने नालियों से गाद निकालकर सफाई सुनिश्चित करने और जल निकासी में बाधा बन रहे रैंपों को हटाने के आदेश दिए। ब्यूरो
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निगमायुक्त ने चिकित्सीय सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए निष्ठा से काम करने के निर्देश दिए। उनका जोर आने-जाने वालों को असुविधा न होने देने पर रहा। निरीक्षण में परिसर के एक पेड़ को पुनर्स्थापित करने के निर्देश दिए गए, ताकि आवाजाही सुगम हो और चिकित्सीय सेवाओं में बाधा दूर हो। इसके बाद निगमायुक्त ने वजीराबाद का निरीक्षण किया और नागरिकों से समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने नालियों से गाद निकालकर सफाई सुनिश्चित करने और जल निकासी में बाधा बन रहे रैंपों को हटाने के आदेश दिए। ब्यूरो
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