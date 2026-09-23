Delhi NCR News: बालक राम अस्पताल में सुविधा बढ़ाई जाएगी

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निगमायुक्त ने चिकित्सीय सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए निष्ठा से काम करने के निर्देश दिए। उनका जोर आने-जाने वालों को असुविधा न होने देने पर रहा। निरीक्षण में परिसर के एक पेड़ को पुनर्स्थापित करने के निर्देश दिए गए, ताकि आवाजाही सुगम हो और चिकित्सीय सेवाओं में बाधा दूर हो। इसके बाद निगमायुक्त ने वजीराबाद का निरीक्षण किया और नागरिकों से समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने नालियों से गाद निकालकर सफाई सुनिश्चित करने और जल निकासी में बाधा बन रहे रैंपों को हटाने के आदेश दिए। ब्यूरो