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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Dussehra is a symbol of the victory of good over evil: Kejriwal

दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक : केजरीवाल

Tue, 20 Oct 2026 08:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 08:33 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को विजयदशमी के अवसर पर कोंडली की रामलीला महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण की आरती की। इसके बाद प्रतीकात्मक रूप से तीर चलाकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया।
जय श्री हनुमंत रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित समारोह में केजरीवाल ने दिल्ली समेत देशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सभी देशवासियों को भगवान श्रीराम के जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर कोंडली के विधायक और जय श्री हनुमंत रामलीला कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप कुमार भी मौजूद थे।
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उन्होंने कहा कि यह लगातार चौथा वर्ष है, जब अरविंद केजरीवाल कोंडली की रामलीला में शामिल हुए हैं। कमेटी ने उनसे विशेष रूप से आग्रह किया था कि रावण के पुतले का दहन उनके हाथों से कराया जाए।
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