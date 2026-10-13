Delhi NCR News: गणेशनगर में एक तरफ झुका मकान, तोड़ने का काम शुरू

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पूर्वी दिल्ली। गणेशनगर में एक मकान एक तरफ झुक गया जिसे तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले मकान एक तरफ झुकने के कारण बराबर वाले घर के बीच बड़ा गैप बन गया था। मिली जानकारी के मुताबिक मकान का ढांचा काफी पुराना था। नगर निगम की ओर से मकान मालिक को नोटिस देकर तोड़ने के लिए कहा गया। अब मकान तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है।



संवाद न्यूज एजेंसी