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Delhi NCR News: ‘निरामयता’ में दिखी दक्षिण एशिया की चिकित्सा परंपराओं की झलक

Tue, 13 Oct 2026 02:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:08 AM IST
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नई दिल्ली। लोधी एस्टेट स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की आर्ट गैलरी में सोमवार शाम निरामयता: दक्षिण एशियाई ग्रंथों और परंपराओं में उपचार एवं स्वास्थ्य विषय पर एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया।
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यह प्रदर्शनी दक्षिण एशिया की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों, स्वास्थ्य परंपराओं और उपचार के पहलुओं को दर्शाती है। इसमें प्राचीन चिकित्सा ज्ञान, महिला चिकित्सकों और वैद्यों के योगदान के साथ खान-पान और पर्यावरण के स्वास्थ्य प्रभावों को भी दिखाया गया है। प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण बाली की ताड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियां हैं। ये पांडुलिपियां बाली की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति ''''उसादा'''' से संबंधित हैं। आईआईसी, भारत की सोच फाउंडेशन और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से यह प्रदर्शनी 13 से 18 अक्तूबर तक खुली रहेगी। संवाद
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