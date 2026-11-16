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Delhi NCR News: 30 नवंबर तक बड़ौदा हाउस में बनवा सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र

Mon, 16 Nov 2026 08:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 08:54 PM IST
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- रेलवे मुख्यालय के पेंशनभोगी सेवा केंद्र में चल रहा अभियान 5.0, जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए मिलेगी सहायता
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पेंशनभोगियों को अब जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेलवे की ओर से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 5.0 के तहत बड़ौदा हाउस स्थित मुख्यालय के पेंशनभोगी सेवा केंद्र में विशेष सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत पेंशनभोगी 30 नवंबर 2026 तक अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनवा और जमा करवा सकते हैं।
इस पहल का उद्देश्य जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और पेंशनभोगियों को अनावश्यक भागदौड़ से राहत देना है। सेवा केंद्र में तैनात कर्मचारी डिजिटल प्रमाणपत्र तैयार करने और उसे जमा कराने में सहायता कर रहे हैं।
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इस सुविधा से खासकर बुजुर्ग पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। डिजिटल व्यवस्था के जरिए वे अपनी पहचान का सत्यापन कराकर प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। रेलवे ने सभी पेंशनभोगियों से अपील की है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और निर्धारित समय सीमा यानी 30 नवंबर से पहले जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की प्रक्रिया पूरी कर लें।
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