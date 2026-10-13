Delhi NCR News: श्रद्धालुओं ने मंदिरों व घरों में मां चंद्रघंटा की आराधना की

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। शंखनाद, घंटियों की गूंज और मां के जयकारों के बीच मंगलवार को शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन राजधानी के प्रमुख देवी मंदिरों में मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना की। मंदिरों में सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गईं। श्रद्धालुओं ने मंदिरों के साथ घरों में भी विधि-विधान से पूजा कर मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद मांगा गया।झंडेवालान स्थित बद्री भगत झंडेवाला देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। मंदिर के अतिरिक्त प्रबंधक रवींद्र गोयल के अनुसार, सुबह श्रृंगार आरती, दिनभर भजन-कीर्तन और देवी गुणगान व शाम को श्रृंगार आरती का आयोजन किया गया।कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत ने बताया कि भक्तों ने मां चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। छतरपुर स्थित श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ में भी नवरात्र के अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना हुई। मंदिर समिति के प्रवक्ता एनके सेठी ने बताया कि मंदिर में हवन, दुर्गा सप्तशती पाठ, रामायण पाठ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान नवरात्र के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हैं।