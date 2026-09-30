Delhi NCR News: वैन चालक से 7 हजार की रंगदारी मांगी, विरोध पर पीटा, लूटी चेन

-अक्कू चौहान और गोलू गोपाल समेत तीन के खिलाफ रंगदारी व लूट का मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश जारीउत्तर-पूर्वी जिले के सोनिया विहार इलाके में वैन चालक से बदमाशों ने रंगदारी मांगी। मना करने पर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर उसे लूट लिया। आरोपियों ने वैन में तोड़फोड़ करते हुए चालक पर डंडे से हमला किया। बाद में उसके गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। सोनिया विहार थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान पर अक्कू चौहान, गोलू गोपाल और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।पुलिस के मुताबिक पीड़ित राहुल (36) परिवार के साथ सोनिया विहार साढ़े 4 पुश्ता इलाके में रहते हैं। वह सोनिया विहार से आईएसबीटी रूट पर सवारी वैन चलाते हैं। पीड़ित ने बताया कि 22 सितंबर को वह सवारियां लेकर जा रहे थे। जब वह सोनिया विहार दूसरे पुश्ते के पास पहुंचे तो 3-4 लड़कों ने उनकी गाड़ी रुकवा ली। आरोपियों ने पीड़ित से कहा कि अगर इस रूट पर गाड़ी चलानी है, तो हर महीने सात हजार की रंगदारी देनी होगी। राहुल ने जब रंगदारी देने से इनकार किया तो आरोपी अक्कू चौहान और गोलू अपने साथी के साथ गाली-गलौज करने लगे। विवाद बढ़ने पर बदमाशों ने डंडे से वैन का शीशा तोड़ दिया और राहुल पर ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।