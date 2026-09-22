Delhi NCR News: भारत-ब्राजील में चुनावी प्रक्रिया और शासन व्यवस्था पर हुआ मंथन

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दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने ब्राजील के उप-राज्यपाल से की मुलाकातअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के उप-राज्यपाल फेलिसियो रामुथ से मुलाकात कर भारत और ब्राजील की चुनावी प्रक्रियाओं, लोकतांत्रिक संस्थाओं और शासन व्यवस्था पर चर्चा की। यह मुलाकात 13 से 19 सितंबर के बीच 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रमों के तहत साओ पाउलो दौरे के दौरान हुई।गुप्ता ने बताया कि बैठक में दोनों देशों में चुनाव कराने की प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज को लेकर अनुभव साझा किए गए। राज्य स्तर पर सरकारों के कामकाज, निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यपालिका की भूमिका तथा जनसेवा से जुड़ी संस्थागत व्यवस्थाओं पर भी बातचीत हुई।गुप्ता ने कहा कि अलग-अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बीच संसदीय और संस्थागत संवाद से एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है। सम्मेलन के दौरान उन्होंने संसदीय लोकतंत्र, समावेशी भागीदारी, उत्तरदायी शासन और विधायी संस्थाओं के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर भी चर्चा में हिस्सा लिया।