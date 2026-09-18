Delhi NCR News: जामिया में पर्यावरण बचाने के लिए भारतीय ज्ञान पर मंथन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 06:25 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 06:25 PM IST
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-दो सप्ताह के कार्यक्रम में 81 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की ओर से भारतीय ज्ञान प्रणाली और नवाचार के जरिए पर्यावरणीय स्थिरता विषय पर आयोजित दो सप्ताह के ऑनलाइन पाठ्यक्रम का समापन हुआ। इसमें पर्यावरण विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और भाषाओं समेत विभिन्न क्षेत्रों के 81 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
पाठ्यक्रम में करीब 45 विशेषज्ञ सत्र आयोजित किए गए। इनमें जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, टिकाऊ खेती, जैव विविधता, प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, पर्यावरण अनुकूल सामग्री और आपदा से निपटने जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
समापन सत्र में प्रो. प्रदीप कुमार मिश्रा ने पंचामृत और पंचमहाभूत की वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों के संदर्भ में प्रासंगिकता बताई। केंद्र की निदेशक प्रो. कुलविंदर कौर ने पर्यावरण और समाज को नुकसान पहुंचाने वाली जीवनशैली पर पुनर्विचार की जरूरत पर चर्चा की। जबकि डॉ. आरिफ अहमद ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय वैज्ञानिक होने के साथ स्थानीय जरूरतों और भारतीय संस्कृति के अनुरूप भी होने चाहिए।
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ललित कौशिक
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की ओर से भारतीय ज्ञान प्रणाली और नवाचार के जरिए पर्यावरणीय स्थिरता विषय पर आयोजित दो सप्ताह के ऑनलाइन पाठ्यक्रम का समापन हुआ। इसमें पर्यावरण विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और भाषाओं समेत विभिन्न क्षेत्रों के 81 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
पाठ्यक्रम में करीब 45 विशेषज्ञ सत्र आयोजित किए गए। इनमें जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, टिकाऊ खेती, जैव विविधता, प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, पर्यावरण अनुकूल सामग्री और आपदा से निपटने जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
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समापन सत्र में प्रो. प्रदीप कुमार मिश्रा ने पंचामृत और पंचमहाभूत की वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों के संदर्भ में प्रासंगिकता बताई। केंद्र की निदेशक प्रो. कुलविंदर कौर ने पर्यावरण और समाज को नुकसान पहुंचाने वाली जीवनशैली पर पुनर्विचार की जरूरत पर चर्चा की। जबकि डॉ. आरिफ अहमद ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय वैज्ञानिक होने के साथ स्थानीय जरूरतों और भारतीय संस्कृति के अनुरूप भी होने चाहिए।
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