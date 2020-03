दिल्ली हिंसा: शाहरुख के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज, अभी तक हथियार बरामद नहीं

दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस पर बंदूक तानने वाले मोहम्मद शाहरुख को मंंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर है कि शाहरुख को मंगलवार दोपहर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने उत्तर प्रदेश के शामली जिले से गिरफ्तार किया गया है। शाहरुख को दिल्ली मुख्यालय, आईटीओ में लाया गया है। दिल्ली लाने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी दी।

Ajit Kumar Singla, Additional Commissioner of Police: We're trying to recover the pistol he used. Shahrukh said he fired during protests in a fit of rage. He has no criminal background but his father has a narcotics & fake currency case against him. Further investigation underway https://t.co/ON2IxwPDCI pic.twitter.com/11lEUJTr0N