ट्रैफिक पुलिस की ग्रैप को लेकर तैयारी: दिल्ली से गुजरने वाले वाहन बने चुनौती, पड़ोसी राज्यों से सहयोग मांगा

राजधानी में ग्रैप लागू होन के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तैयारियों जोरों पर है। हालांकि, दिल्ली से होकर गुजरने वाले दूसरे राज्यों के वाहन दिल्ली के लिए सिरदर्द बने हुए है। दिल्ली के बार्डरों से वापस लौटाने से जाम व अन्य समस्याएं सामने आ रही हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस पड़ोसी राज्यों से सहयोग मांगा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पड़ोसी राज्यों की पुलिस से इंटरस्टेट कॉर्डिनेशन मीटिंग की है।

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एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप)

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय त्यागी ने बताया कि पड़ोसी राज्यों की पुलिस से सहयोग मांगा गया है कि वह दिल्ली से होकर गुजरने वाले या दिल्ली में उन वाहनों को रूकना नहीं है, उनको पड़ोसी राज्यों की पुलिस सीमाओं से वापस भेज दें। ऐसे में इन वाहनों को ईस्टर्न व वेस्टर्न पेरीफेरल से होकर भेजा जाए। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पड़ोसी राज्यों में बने टोल पर भी टोल कर्मियों से बैठक की है। इनको बताया गया है कि दिल्ली से होकर गुजरने वाले वाहनों को पहले ही मोड़ दिया जाएगा।ट्रैफिक पुलिस की वेस्टर्न रेंज के पुलिस उपायुक्त रणवीर सिंह ने बताया कि दिल्ली के सभी प्रमुख बॉर्डरों पर ट्रैफिककर्मियों की टीमें 24 घंटे तैनात कर दी गई हैं। बार्डरों पर रजिस्टर में इंट्री की जा रही है कि कितने व कैसे वाहनों को वापस लौटाया जा रहा है। दिल्ली के 181 अंतर्राज्यीय बार्डर हैं। दिल्ली से हजारों वाहनों दिल्ली होकर गुजरते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान- कि कौनसी गाड़ी चल सकती हैं