{"_id":"6aa2d0671e65f8854a055117","slug":"delhi-to-form-an-sdrf-unit-of-1100-personnel-dedicated-force-to-respond-immediately-during-disasters-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-154318-2026-09-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: दिल्ली में बनेगी 1100 जवानों की एसडीआरएफ, आपदा में तुरंत पहुंचेगी अपनी फोर्स","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Delhi NCR News: दिल्ली में बनेगी 1100 जवानों की एसडीआरएफ, आपदा में तुरंत पहुंचेगी अपनी फोर्स

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Thu, 10 Sep 2026 09:14 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 09:14 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

