दिल्ली की हवा लगातार तीसरे दिन बिगड़ी: 59 में से 57 केंद्रों पर हवा 'बहुत खराब' या गंभीर श्रेणी में; जानें AQI

दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार तीसरे दिन बढ़ा। शुक्रवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 373 दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले के 350 से 23 अंक अधिक है। हालात की गंभीरता यह है कि 59 निगरानी केंद्रों में से 57 पर हवा बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में रही। गंभीर श्रेणी वाले केंद्रों की संख्या 13 से बढ़कर 16 हो गई। वहीं, खराब और मध्यम श्रेणी में केवल एक-एक केंद्र रहा। किसी भी केंद्र पर हवा संतोषजनक श्रेणी में नहीं रही। आईआईटी दिल्ली 452 एक्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित केंद्र रहा, जबकि कैंटोनमेंट में सबसे कम 151 एक्यूआई दर्ज किया गया।

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राजधानी में प्रदूषण की स्थिति चार दिनों में काफी बदल गई। 10 नवंबर को 34 केंद्र खराब श्रेणी में थे और एक भी केंद्र गंभीर श्रेणी में नहीं था। 11 नवंबर को गंभीर केंद्रों की संख्या एक हुई, जबकि 12 नवंबर को यह बढ़कर 13 पहुंच गई। शुक्रवार को गंभीर श्रेणी के केंद्रों की संख्या 16 हो गई। इसके उलट खराब श्रेणी वाले केंद्र 34 से घटकर महज एक रह गए। शुक्रवार को 41 केंद्र बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किए गए।शुक्रवार को आईआईटी दिल्ली में सबसे अधिक 452 एक्यूआई दर्ज किया गया। नॉर्थ कैंपस 446 के साथ दूसरे स्थान पर रहा। एनआईएच नरेला और पूसा आईआईटीएम में 437-437, बुराड़ी क्रॉसिंग में 433, पंजाबी बाग में 431, कॉमनवेल्थ में 428, चांदनी चौक में 427, सीआरआरआई मथुरा रोड में 421 और आईटीओ में 419 एक्यूआई रहा। ये सभी केंद्र गंभीर श्रेणी में शामिल हैं। गंभीर श्रेणी के 16 केंद्रों में से 14 पर पीएम 2.5 और दो पर पीएम 10 प्रमुख प्रदूषक रहा। आईआईटी दिल्ली और एनएसआईटी द्वारका में पीएम 10 का प्रभाव अधिक दर्ज किया गया।एक दिन में सबसे बड़ा उछाल गोगा केंद्र पर दर्ज किया गया। यहां एक्यूआई 260 से बढ़कर 364 हो गया, यानी 104 अंकों की वृद्धि हुई। श्री अरबिंदो मार्ग में 58, सोनिया विहार में 53, एनआईएच नरेला में 51 और बवाना में 48 अंकों की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, कुछ केंद्रों पर प्रदूषण घटा भी। घुम्मनहेड़ा में एक्यूआई 359 से गिरकर 313 पर पहुंच गया। आईजीआई एयरपोर्ट में 27, नजफगढ़ में 25 और आया नगर में 18 अंकों की कमी दर्ज की गई।प्रदूषकों के स्तर पर 59 में से 51 केंद्रों पर पीएम 2.5 प्रमुख रहा, जबकि आठ केंद्रों पर पीएम 10 का प्रभाव अधिक था। यानी करीब 86 फीसदी निगरानी केंद्रों पर बारीक कण प्रमुख प्रदूषक बने रहे। पीएम 2.5 के बेहद छोटे कण सांस के साथ फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं, जबकि पीएम 10 में धूल सहित अपेक्षाकृत बड़े कण शामिल होते हैं।