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दिल्ली की हवा में घुलने लगा जहर: धीरे-धीरे खराब श्रेणी की ओर बढ़ रही फिजा, एक दिन में 37 अंक बढ़ा एक्यूआई

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Published by: Akash Dubey Updated Thu, 01 Oct 2026 08:57 PM IST

सार बृहस्पतिवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 166 (मध्यम) दर्ज हुआ। नोएडा 194 एक्यूआई के साथ एनसीआर में सबसे प्रदूषित रहा। स्थानीय कारकों से हवा की गुणवत्ता में गिरावट आई है।

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