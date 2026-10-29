दिल्ली में दिनदहाड़े वारदात: लाहौरी गेट में बंदूक की नोक पर 2.30 करोड़ की लूट, हथियारबंद चार बदमाश फरार

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बदमाशों ने कार्यालय में घुसकर एक कर्मचारी को बंदूक की नोक पर धमकाया और अलमारी में रखी नकदी बैगों में भर ली। लूटी गई कुल रकम 2.30 करोड़ रुपये बताई जा रही है। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने पहले से खड़ी एक कार में बैठकर भागे।इस मामले में लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर लूट की धाराओं के तहत दर्ज हुई है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए चार टीमें गठित की हैं। ये टीमें इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। संदिग्धों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।पुलिस टीमें विभिन्न कोणों से मामले की जांच कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों के चेहरे और वाहन की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस आसपास के इलाकों में भी पूछताछ कर रही है। यह पता लगाने का प्रयास है कि बदमाशों को कार्यालय की जानकारी कैसे मिली। पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है।