दिल्ली-एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। लोगों ने दिवाली की रात जमकर पटाखे फोड़े। कई जगहों से मिली शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उत्तर पश्चिम दिल्ली में 140 किलोग्राम पटाखे सीज किए और 57 मामले दर्ज किए हैं। इसके अलावा, 200 किग्रा पटाखे द्वारका में सीज किए और 42 मामले दर्ज किए। वहीं, दक्षिण पूर्व दिल्ली में 228 किलो पटाखे बरामद करने के साथ 23 पर एफआइआर हुई और 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तरी दिल्ली में 72 किलोग्राम पटाखे सीज करने के साथ 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

Received 271 calls on the night of Diwali. B/w 8 pm-12 am we received 125 calls. B/w 6 pm-6 am we received 226 calls. It means the 2 hrs allotted by SC wasn't very effective, crackers were burst till morning. No.of calls this Diwali was more than last yr: Dir, Delhi Fire Services pic.twitter.com/L9vr27l3wr