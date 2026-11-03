60 साल में तीसरी बार सड़क पर आई दिल्ली पुलिस: तब कई पुलिसवालों को किया था गिरफ्तार, बैरकों में कर दिया था बंद

कोर्ट ने सभी पुनर्विचार आवेदनों को खारिज कर दिया था

नवंबर 2019 में तीस हजारी कोर्ट विवाद के बाद दिल्ली पुलिस के जवानों द्वारा पुलिस मुख्यालय के बाहर करीब 11 घंटे तक चला ऐतिहासिक प्रदर्शन वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ था। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया था कि दिल्ली पुलिस, उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार (रिव्यू) याचिका दायर करेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, पुलिस विभाग को दिए गए आश्वासन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिकाएं दायर कीं। इन याचिकाओं के माध्यम से अदालत से 3 नवंबर 2019 को पारित अपने उस आदेश पर स्पष्टीकरण और संशोधन की मांग की गई थी, जिसमें वकीलों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, 6 नवंबर 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय को झटका देते हुए सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि उसका पिछला आदेश पूरी तरह स्पष्ट था और उसमें बदलाव की जरूरत नहीं थी।