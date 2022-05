{"_id":"6277349dc8793a20e33c142f","slug":"delhi-police-arrested-two-thugs-who-pretended-to-double-money","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एमबीए पास ठग: करोड़ों रुपये ऐंठने वाले दो जालसाज गिरफ्तार, फिल्म 'फिर हेराफेरी' की तर्ज पर पैसा दोगुना करने का देते थे झांसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Sun, 08 May 2022 08:41 AM IST