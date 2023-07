Weather Update : दिल्ली-NCR में उमस भरी गर्मी से राहत, गुरुग्राम में बिगड़े हालात; कई जगह जलभराव से परेशान लोग

दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार को गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली। दोपहर के वक्त कई इलाकों में आसमान में काले बादल छा गए। जिसके बाद थोड़ी देर में ही बादल बरसने लगे। गुरुग्राम में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली-गुरुग्राम रोड पर तेज बारिश के दौरान कुछ भी नहीं दिखा। कई जगहों पर जलभराव हो गया। जिसकी वजह से कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं नोएडा के कई इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। दिल्ली-एनसीआर में मौसम पूरी तरह से बदल गया है।

#WATCH | Severe waterlogging in various parts of Gurugram after rainfall