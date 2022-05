{"_id":"6295a8ae1849e102eb012ca1","slug":"delhi-man-died-of-drowning-at-pul-prahladpur-railway-underpass-due-to-water-logging","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi Rain: बदइंतजामी एक बार फिर उजागर, अंडरपास में शख्स की मौत; टैटू से हो रही पहचान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 31 May 2022 11:55 AM IST