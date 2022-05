{"_id":"6270bd540ef8103c463aa7f5","slug":"delhi-man-absconding-after-sexual-assault-and-murder-of-teenager-arrested-in-encounter","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 03 May 2022 10:58 AM IST