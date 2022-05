{"_id":"628f1834d179b13d2c47879d","slug":"delhi-lg-vinay-kumar-saxena-oath-ceremony-live-updates-dr-harshvardhan-leaves-ceremony-in-anger-read-all-updates","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi LG Oath Ceremony: कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही नाराज होकर लौटे पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, ये थी वजह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 26 May 2022 11:43 AM IST