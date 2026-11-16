Delhi NCR News: पूर्व मुख्यमंत्री के बेटी की उद्घोषणा करने की तामील रिपोर्ट अदालत में दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। प्लॉट के फर्जीवाड़े के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी रोशनी बिश्नोई के खिलाफ उद्घोषणा करने की कार्रवाई की रिपोर्ट एसआईटी ने अदालत में जमा कर दी है। इस मामले में रोशनी बिश्नोई और उनके पति के खिलाफ अदालत से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रद करने की मांग पर अदालत 27 नवंबर को सुनवाई करेगी। इस मामले की सुनवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सचिन कुमार सिंह की अदालत में चल रही है।पंजाब में फाजिल्का जिले के सितो गुन्नो गांव के रहने वाले धर्मवीर ने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उनके पिता सुनील और चाचा संदीप कुमार के प्लॉट सेक्टर 23 और सेक्टर 23ए में थे। उसके चाचा संदीप की मौत 1 जुलाई 2004 को हो गई थी। 12 जनवरी 1996 को एचएसवीपी विभाग (हुडा) विभाग द्वारा उसके चाचा को प्लॉट नंबर 4772, सेक्टर 23/23ए आवंटित किया गया था, जिसका अलॉटमेंट लेटर 12 अप्रैल 1996 को जारी किया गया था। उनका आरोप है कि उसके चाचा के साढ़ू के.एल. बिश्नोई का उनके घर आना-जाना था, जिन्हें पता था कि संदीप के नाम पर एक प्लॉट है। विकास बिश्नोई ने हुडा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर संदीप की जगह किसी और व्यक्ति को पेश किया और 28 अप्रैल 2016 को पजेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। इसके बाद, 19 फरवरी 2016 को प्लॉट की एनओसी जारी करने के लिए संदीप कुमार के फर्जी साइन किए गए।पिछली सुनवाई पर अदालत की ओर से जारी आदेशों के अनुपालन में तामीलकर्ता अधिकारी एएसआई संजय कुमार ने अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपने बयान में बताया कि 29 सितंबर 2026 को नई दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित मकान पर जाकर नियमानुसार मुनादी करवाई गई थी और उद्घोषणा (प्रोकक्लेमेशन) का नोटिस चस्पा किया गया था।अदालत ने अगली सुनवाई पर आरोपी अनूप बिश्नोई और रोशनी बिश्नोई के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की अर्जी पर बहस होगी। इसके अलावा तत्कालीन एसआईटी प्रमुख एवं एसपी (स्टेट क्राइम ब्रांच) सिद्धार्थ ढांडा की ओर से दाखिल लिखित स्पष्टीकरण पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही रोशनी बिश्नोई के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत शुरू की गई उद्घोषणा की कार्रवाई को रद्द करने के लिए दाखिल याचिका भी अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए रखी जाएगी।