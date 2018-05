दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली सरकार और स्कूलों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से अनधिकृत स्कूलों के बैंक खातों को अटैच करने का आदेश दिया है, जो जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी के अनुसार अभिभावको को 9% ब्याज के साथ शुल्क वापस करने में नाकाम रही है।

Delhi HC has today issued notice to Delhi Govt and schools on a petition seeking direction against Delhi Govt to attach bank accounts of unaided schools that failed to refund fee with 9% interest to parents as per terms of Justice Anil Dev Singh Committee