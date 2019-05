सूरत की आग से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार ने दिया आदेश, शहर के सभी कोचिंग सेंटरों की हो जांच

सूरत के कोचिंग सेंटर में भीषण आगजनी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने सभी निदेशकों (अग्नि शमन सेवा) को आदेश दिया है कि ऊंची बिल्डिंगों में चल रहे सभी कोचिंग सेंटर्स की जांच की जाए और साथ ही उन सेंटर्स को बंद करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं जो चार मंजिल से ऊपर चल रहे हैं क्योंकि यह नियमों का उल्लंघन है।All coaching centres operating in high rise buildings shall be inspected by the Director (Fire Services) who shall take immediate action for closing down the operation of coaching institutes operating above the fourth floor in such buildings in violation of the fire norms. #Delhi