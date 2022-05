{"_id":"627ca2b6ad98f349306aeca5","slug":"delhi-consumers-to-have-online-offline-routes-to-opt-for-or-out-of-power-subsidy","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिजली सब्सिडी: दिल्लीवालों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली चाहिए या नहीं, ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 12 May 2022 11:32 AM IST