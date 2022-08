केजरीवाल का केंद्र पर हमला: रोज सुबह उठकर CBI-ED का खेल शुरू कर देते हैं, ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा?

दिल्ली में आबकारी नीति पर सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे समय जब आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। उसकी बजाय ये पूरे देश से लड़ रहे हैं। रोज सुबह उठकर CBI ED का खेल शुरू कर देते हैं। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा?



मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर नोटिस जारी किया है।

CBI issues Look Out Circular (LOC) against all accused including Delhi Dy CM, Manish Sisodia, named in the Delhi Excise Policy scam: Sources pic.twitter.com/kN8mLKzZPR