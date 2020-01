दिल्ली चुनाव: भाजपा ने किया गठबंधन, जदयू को दो और लोजपा को दी एक सीट

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने भी गठबंधन कर लिया है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सीट बंटवारे का एलान करते हुए कहा कि हमने अपनी सहयोगी पार्टियों को तीन सीटें देने का फैसला किया है। जिन 13 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, उनमें से 10 पर भाजपा लड़ेगी, जबकि बाकी तीन सहयोगी पार्टियों के खाते में जाएगी।मनोज तिवारी ने कहा कि दो सीटों पर जदयू और एक सीट पर लोजपा लड़ेगी। इन 13 सीटों के लिए जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी।Manoj Tiwari,Delhi BJP Chief: We have decided to give three seats to our allies. JDU will contest on two seats and LJP on 1 seat. Rest of the ten seats which remain, BJP will announce candidates for them soon #DelhiElections2020