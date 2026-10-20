फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Controversy over a cockroach effigy in Ramlila

Delhi NCR News: रामलीला में कॉकरोच के पुतले पर विवाद

Tue, 20 Oct 2026 06:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 06:42 PM IST
विज्ञापन
दिपके ने मुफ्त प्रचार के लिए धन्यवाद किया
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दशहरे पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों के साथ कॉकरोच का पुतला जलाने पर विवाद हो गया है। पीतमपुरा की श्री केशव रामलीला समिति के कदम पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रतिक्रिया देते हुए मुफ्त प्रचार के लिए धन्यवाद किया। वहीं, सोशल मीडिया पर धार्मिक आयोजन में कॉकरोच का पुतला जलाने के औचित्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

पीतमपुरा में रामलीला आयोजित करने वाली समिति का कहना है कि कॉकरोच का पुतला गंदगी का प्रतीक है। इसके जरिये स्वच्छ भारत और स्वच्छ दिल्ली अभियान के तहत सफाई का संदेश दिया जाएगा। समिति के अध्यक्ष और भाजपा विधायक अशोक गोयल ने स्पष्ट किया कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। उधर, सीजेपी की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह ने इस घटनाक्रम को तमाशा बताया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed