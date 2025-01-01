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संवाद न्यूज एजेंसीपिनगवां। लंबे समय से जर्जर सड़क की समस्या से जूझ रहे खेड़ा बास, ऐंचवाड़ी सहित आसपास के कई गांवों के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गांवों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। सड़क पर माल डालने का काम भी पूरा हो चुका है। सड़क के सुधरने से अब क्षेत्र के हजारों लोगों का आवागमन पहले के मुकाबले अधिक सुगम होने की उम्मीद है। लंबे समय से बदहाल सड़क के कारण ग्रामीणों को होने वाली परेशानियों से भी निजात मिलेगी।वाहन चालकों को होती थी परेशानीग्रामीण अब्दुल गनी, जाहुल, मुफीद खान, जफरुद्दीन, जाहुल हक और अब्दुल हमीद आदि ने बताया कि सड़क की हालत काफी समय से खराब थी। जगह-जगह गड्ढे और उबड़-खाबड़ रास्ते के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। विशेषकर बरसात के मौसम में सड़क पर आवागमन करना किसी चुनौती से कम नहीं था। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क के निर्माण की मांग लंबे समय से संबंधित विभाग और प्रशासन के समक्ष उठाई जा रही थी। अब निर्माण कार्य पूरा होने से खेड़ा बास, ऐंचवाड़ी समेत आसपास के गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।ग्रामीणों ने सड़क निर्माण पूरा होने पर खुशी जाहिर करते हुए संबंधित विभाग और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। साथ ही मांग की कि सड़क की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखी जाए, ताकि निर्माण कार्य टिकाऊ रहे और लोगों को लंबे समय तक बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके।