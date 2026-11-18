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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। राजधानी में ठंडी हवाओं के चलते रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। बुधवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। सुबह और रात के समय बढ़ती ठंड के चलते लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम में आए इस बदलाव का असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है।प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके प्रभाव से चल रही ठंडी हवाएं राजधानी के तापमान में कमी ला रही हैं। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में इसमें 0.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। वहीं, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। इसमें भी बीते 24 घंटे के दौरान 0.6 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई।मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार को राजधानी में मौसम साफ रहने का अनुमान है। दिन में धूप खिलने से मौसम सामान्य रहेगा, जबकि सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रह सकता है। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट से फिलहाल लोगों को सुबह-शाम सर्दी का अहसास होगा।