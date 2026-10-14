दिल्ली: सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- दिल्ली के विकास के लिए केंद्र का साथ मिला, कई योजनाएं सफल हुई

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सेवा के 25 साल पूरे होने पर दिल्ली की सरकार की ओर से उनके प्रति गहरा आभार जताया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग मिला है। उन्होंने बताया कि हर क्षेत्र में केंद्र सरकार का साथ मिला है और उनकी मदद से कई योजनाएं सफल हुई हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीएम रेखा ने कहा, 'कल दिल्ली कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन-सेवा और राष्ट्र-सेवा के 25 साल पूरे होने पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया। पूरी कैबिनेट ने उन्हें बधाई दी और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, देश की प्रगति को आगे बढ़ाने और राज्यों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बिना रुके या थके लगातार काम करने के उनके प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने दिल्ली को भी हमेशा अपनी प्राथमिकताओं में रखा है और जब भी जरूरत पड़ी है, शहर की मदद के लिए आगे आए हैं।"उन्होंने आगे कहा, 'कैबिनेट ने उन्हें बधाई देने और अपनी सराहना व्यक्त करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। दिल्ली को लगातार प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ मिला है। उनके कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आज तक, प्रधानमंत्री की ओर से दिल्ली को दी जाने वाली मदद में कभी कोई कमी नहीं आई है।'मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 'जहां झुग्गी वहां मकान' योजना पर काम जारी है। इसके अतिरिक्त सरकार 100 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की योजना बना रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दिल्ली में 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि तीन लाख परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।