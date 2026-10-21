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दिल्ली: जनसंघ के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हुईं शामिल

Wed, 21 Oct 2026 02:46 PM IST
Vijay Singh Pundir एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 21 Oct 2026 02:46 PM IST
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CM Rekha Gupta attended an event organized to mark the completion of 75 years of the Jan Sangh
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता - फोटो : ANI

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भारतीय जनसंघ के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं।

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एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, '75 साल पहले जब जनसंघ की स्थापना हुई थी उस ऊर्जा को हम सभी महसूस करें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी और उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक देश एक विधान एक संविधान जैसे संकल्पों की कल्पना की थी। यह संकल्प से समर्पण की यात्रा है। हमने यहां तक की यात्रा अपने श्रेष्ठजनों के माध्यम से पूर्ण की है।'

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