दिल्ली: जनसंघ के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हुईं शामिल

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भारतीय जनसंघ के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं।

विज्ञापन





एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, '75 साल पहले जब जनसंघ की स्थापना हुई थी उस ऊर्जा को हम सभी महसूस करें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी और उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक देश एक विधान एक संविधान जैसे संकल्पों की कल्पना की थी। यह संकल्प से समर्पण की यात्रा है। हमने यहां तक की यात्रा अपने श्रेष्ठजनों के माध्यम से पूर्ण की है।'