Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   The beauty of the marine world and forests at the Andaman and Nicobar pavilion

Delhi NCR News: अंडमान-निकोबार के पवेलियन में समुद्री दुनिया और जंगलों की खूबसूरती

Sat, 14 Nov 2026 07:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 07:24 PM IST
विज्ञापन
पारंपरिक निकोबारी झोपड़ी बनी आकर्षण का केंद्र
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। मेले में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह का पवेलियन पर्यटकों को समुद्री दुनिया और प्राकृतिक खूबसूरती का अनूठा अनुभव करा रहा है। आधुनिक तकनीक से सजे इस पवेलियन का शनिवार को उपराज्यपाल दिनेश शर्मा ने उद्घाटन किया। इस दौरान पर्यटन विभाग के सचिव विनायक चमड़िया भी मौजूद रहे।

पवेलियन में एलईडी पैनल, बड़ी स्क्रीन और इमर्सिव जोन के जरिये नीले समुद्र, समुद्री जीवों और एडवेंचर टूरिज्म के नजारे दिखाए जा रहे हैं। वहीं, ऊपरी हिस्से में बनाई गई पारंपरिक निकोबारी झोपड़ी स्थानीय संस्कृति, जीवनशैली और वास्तुकला की झलक पेश कर रही है। उपराज्यपाल ने कहा कि साफ समुद्र तट, नीला पानी, घने जंगल और विविध समुद्री जीव अंडमान-निकोबार को खास पर्यटन स्थल बनाते हैं। यहां सुकून और रोमांच, दोनों तरह के पर्यटन विकल्प उपलब्ध हैं। पवेलियन के माध्यम से इन खूबियों को देशभर के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed