Delhi NCR News: 45 दिन में रोशन होंगे यमुनापार के बस स्टैंड, रात का सफर होगा सुरक्षित

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बिजली कनेक्शन और लाइटों की टेस्टिंग का काम होगा पूरा, एक साल तक रखरखाव की भी व्यवस्थाअमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। यमुनापार के अंधेरे बस स्टैंड जल्द रोशन होंगे। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के प्रमुख बस क्यू शेल्टरों पर बिजली कनेक्शन और नई लाइटें लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत 45 दिनों में विद्युत उपकरण लगाने, उनकी टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, लाइटों के रखरखाव के लिए एक साल की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे रात में बस का इंतजार करने वाली कामकाजी महिलाओं, छात्र-छात्राओं और अन्य यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।लक्ष्मीनगर, मयूर विहार फेस-1 और फेस-3, अक्षरधाम, पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, आनंद विहार आईएसबीटी के बाहर और गीता कॉलोनी समेत प्रमुख स्थानों पर व्यवस्था सुधारी जाएगी। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भजनपुरा चौक, सीलमपुर मेट्रो स्टेशन, शाहदरा बस टर्मिनल, यमुना विहार, वेलकम मेट्रो स्टेशन, गोकलपुरी चौक, खजूरी खास और नंदनगरी के बस स्टैंड शामिल हैं। शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे स्थित बस स्टॉप पर भी रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी।महिलाओं और विद्यार्थियों को मिलेगी राहतकई बस स्टैंडों पर लाइटें खराब होने या बिजली कनेक्शन नहीं होने से शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। इससे महिलाओं, बुजुर्गों और विद्यार्थियों को बस का इंतजार करने में असुरक्षा महसूस होती है। पर्याप्त रोशनी होने से यात्रियों को बस पहचानने और चढ़ने-उतरने में भी आसानी होगी।