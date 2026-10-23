Delhi NCR News: दिल्ली के तीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

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नई दिल्ली।

दिल्ली के तीन स्कूलों को शुक्रवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले। इसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। हालांकि तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। लोदी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय, रोहिणी स्थित वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल और मयूर विहार स्थित सलवान पब्लिक स्कूल को धमकी वाले ईमेल मिले, जिसके बाद अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई थी।