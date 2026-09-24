Delhi NCR News: 3 दिसंबर को होगा बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:21 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:21 PM IST
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नई दिल्ली। इंडियन फिटनेस बॉडीबिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन की ओर से तीन दिसंबर को जोया इंडिया प्रो क्लासिक बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। पियनशिप में सीनियर बॉडीबिल्डिंग, सीनियर मेन्स फिजीक, सीनियर क्लासिक बॉडीबिल्डिंग, विमेंस ओपन और मास्टर्स ओपन समेत कई वर्गों में मुकाबले होंगे। जूनियर खिलाड़ियों के लिए बॉडीबिल्डिंग, मेन्स फिजीक और क्लासिक बॉडीबिल्डिंग वर्ग रखे गए हैं। इसके अलावा नेचुरल बॉडीबिल्डिंग, नेचुरल मेन्स फिजीक और नेचुरल क्लासिक बॉडीबिल्डिंग श्रेणियां भी शामिल की गई हैं। सीनियर वर्गों में प्रथम पुरस्कार सात हजार, द्वितीय पांच हजार और तृतीय पुरस्कार तीन हजार रुपये रखा गया है। वहीं, ओवरऑल चैंपियनशिप में सीनियर बॉडीबिल्डिंग वर्ग की कुल पुरस्कार राशि एक लाख रुपये तक होगी।
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