तीन दिन बाद मिला मिथुन का शव: जसोला नाले से किशोर की लाश बरामद, पतंग पकड़ने में गिरा था; एक जेई निलंबित

घटना के बाद, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कर्तव्य में कथित लापरवाही के लिए दक्षिण पूर्व (मध्य) क्षेत्र के एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की। मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले मिथुन का परिवार इलाके में रहता है और दिल्ली में मजदूरी करता है।