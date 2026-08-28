Delhi NCR News: बारिश के पानी से भरे गड्ढे में मिला युवक का शव

मुखर्जी नगर के दशहरा ग्राउंड में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में एक युवक का शव मिला है। शिनाख्त 35 साल के दीपक के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस के अनुसार बृहस्पतिवार को पुलिस को दशहरा ग्राउंड में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में एक युवक का शव पड़े होने की जानकारी मिली।हकीकत नगर के रिंग रोड के फुटपाथ पर करीब 55 साल के एक व्यक्ति का शव मिला। शुरुआती तौर पर उसके भिखारी होने की आशंका है। शव के पास एक बैग मिला, जिसमें कुछ दस्तावेज और मोबाइल फोन मिला है। पुलिस इनकी जांच कर मृतक की पहचान करने की कोशिश कर रही है।