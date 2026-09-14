दिल्ली में खेत में मिला शव: मृतक के शरीर पर चोट के निशान, हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की आशंका

स्वरूप नगर इलाके में रविवार को खेत में 40 साल के व्यक्ति का शव मिला है। उसके गले और सीने पर चोट के निशान हैं। आशंका है कि उसकी किसी अन्य जगह पर हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाया गया है। शव दो-तीन दिन पुराना है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुटी है।

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