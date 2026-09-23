Delhi NCR News: भाजपा का स्वच्छता अभियान 25 सितंबर से
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:41 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:41 PM IST
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दो अक्तूबर तक चलेगा अभियान, कार्यकर्ता-सांसद-विधायक-पार्षद जुटेंगे
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में स्वच्छता को लेकर भाजपा 25 सितंबर से 2 अक्तूबर तक विशेष अभियान चलाएगी। पार्क, पूजा स्थल और अस्पताल परिसर अभियान के केंद्र में होंगे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सांसद, विधायक और पार्षद भी श्रमदान करेंगे।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने बुधवार को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित लोक निर्माण विभाग के पार्क में अभियान की शुरुआत के दौरान यह घोषणा की। अभियान की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के नेतृत्व में हुई। राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने पार्क में श्रमदान किया। इसके बाद नेताओं ने पौधारोपण किया।
मल्होत्रा ने कहा कि दिल्लीभर में चलने वाले अभियान में सार्वजनिक उपयोग वाले पार्कों, पूजा स्थलों और अस्पताल परिसरों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सफाई के साथ पौधारोपण भी अभियान का हिस्सा रहेगा।
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कार्यक्रम में भाजपा के सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, राष्ट्रीय संगठक वी सतीश, राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष राजेश मंगल, राष्ट्रीय मंत्री जयप्रकाश और संदीप पाठक सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में स्वच्छता को लेकर भाजपा 25 सितंबर से 2 अक्तूबर तक विशेष अभियान चलाएगी। पार्क, पूजा स्थल और अस्पताल परिसर अभियान के केंद्र में होंगे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सांसद, विधायक और पार्षद भी श्रमदान करेंगे।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने बुधवार को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित लोक निर्माण विभाग के पार्क में अभियान की शुरुआत के दौरान यह घोषणा की। अभियान की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के नेतृत्व में हुई। राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने पार्क में श्रमदान किया। इसके बाद नेताओं ने पौधारोपण किया।
विज्ञापन
मल्होत्रा ने कहा कि दिल्लीभर में चलने वाले अभियान में सार्वजनिक उपयोग वाले पार्कों, पूजा स्थलों और अस्पताल परिसरों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सफाई के साथ पौधारोपण भी अभियान का हिस्सा रहेगा।
विज्ञापन
कार्यक्रम में भाजपा के सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, राष्ट्रीय संगठक वी सतीश, राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष राजेश मंगल, राष्ट्रीय मंत्री जयप्रकाश और संदीप पाठक सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।