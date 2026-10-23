Delhi NCR News: पुस्तक घोटाले के आरोप पर भाजपा ने आप पर पलटवार किया

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नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता को लेकर आप के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के 11 साल के शासनकाल में स्कूलों में किताबों का संकट बना रहा और कई बार पूरा शैक्षणिक सत्र बीतने के बावजूद विद्यार्थियों को किताबें नहीं मिल पाती थीं। अब दो साल से नियमित किताबें मिलने पर भी आप को घोटाला नजर आ रहा है। कपूर ने दावा किया कि कक्षा छह से 12वीं तक किताबों की कमी का मामला कई बार अदालतों तक पहुंचा और शिक्षा विभाग को फटकार लगी।