Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Awaiting a decision on the old pension scheme; association raises issues concerning the personnel.

Delhi NCR News: पुरानी पेंशन पर फैसले का इंतजार, एसोसिएशन ने उठाए जवानों के मुद्दे

Wed, 11 Nov 2026 07:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 07:24 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


नई दिल्ली। अर्धसैनिक बलों के जवानों ने पुरानी पेंशन के मुद्दे पर नाराजगी जताई है। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि जवानों को उम्मीद थी कि त्योहार पर सरकार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोई फैसला लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महासचिव रणबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 76 जवानों को याद किया, लेकिन शहीदों के परिवारों के पुनर्वास का मुद्दा भी उतना ही जरूरी है। कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों के लिए द्वारका में कॉलोनी बनाई गई, लेकिन पुलवामा, ताड़मेटला और गलवान के शहीदों के परिवारों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। संगठन ने सेना झंडा दिवस की तर्ज पर अर्धसैनिक झंडा दिवस कोष बनाने और सभी राज्यों में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड गठित करने की मांग की।


सिंह के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2023 को सीएपीएफ जवानों को पुरानी पेंशन देने का आदेश दिया था, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है। उन्होंने कहा कि जवानों को पदोन्नति के लिए 15 से 20 साल तक इंतजार करना पड़ता है। संगठन का दावा है कि हर साल करीब 10 हजार जवान नौकरी छोड़ रहे हैं। एसोसिएशन ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाली, समय पर पदोन्नति और शहीदों के परिवारों के पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed